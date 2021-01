Europas Transfermarkt leidet unter Corona: "Nicht der beste Moment"

Pogba zurück nach Italien

In Italiens Serie A kommt für einen Winterwechsel Frankreich-Star Paul Pogba in Frage. Im Interview der Zeitung Tuttosport erklärte Berater Mino Raiola Pogbas Zeit bei Manchester United vor einigen Wochen für beendet. Er verwies zwar auf das Transferfenster im Sommer. Sein Ex-Klub Juventus will ihn aber angeblich möglichst schon im Winter zurückholen - wohl auch, um weitere Interessenten auszubooten. Real Madrid gilt schon länger als interessiert, seit kurzem ist auch Paris Saint-Germain im Gespräch.

Den 20-jährige Verteidiger Mohamed Simakan, der in Straßburg unter Vertrag steht, will der AC Mailand laut L'Équipe bereits im Winter für 18 Millionen Euro plus Boni verpflichten. Interesse an einem Transfer zeigt auch RB Leipzig - wohl aber erst im Sommer.

Bei Atalanta Bergamo deutet sich ein Abschied von Kapitän Alejandro Gómez an: Nach seinem Zerwürfnis mit Trainer Gian Piero Gasperini hatte Gómez in den sozialen Medien angekündigt, den Klub verlassen zu wollen. Als interessiert gilt unter anderem Hertha BSC.