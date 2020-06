Diese Fußball-Meister stehen schon fest

Acht Runden vor Saisonende und damit so früh wie kein anderer Verein bisher in der Bundesliga-Geschichte fixierte Salzburg den Meistertitel. Mit dem fünften Meistertitel in der Ära Red Bull, dem achten der Klubgeschichte, ist die Mannschaft des scheidenden Trainer Roger Schmidt nicht alleine.

32 der 53 Meister der UEFA-Mitgliedsstaaten stehen nämlich bereits fest - seit Mittwoch auch PSG in Frankreich und Ludogorets Razgrad in Bulgarien. Darunter sind viele alte Bekannte. Juventus Turin fixierte etwa am Montag den dritten Scudetto in Serie. Das ist dem italienischen Rekordmeister zuletzt in den 1930er-Jahren gelungen. Oder Dinamo Zagreb: Im vergangenen August waren die Kroaten noch im Champions-League-Play-off an der Austria gescheitert, in der kroatischen Liga ist der Rekordmeister weiterhin das Maß aller Dinge. Der 16. Meistertitel war der neunte in Serie. Genauso dominant wie Dinamo in Kroatien sind auch BATE Borissow in Weißrussland (ebenfalls neun Titel in Serie), HJK Helsinki in Finnland (fünf Titel in Folge) und Olympiakos Piräus in Griechenland (vier Meisterschaften in Serie).