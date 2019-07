Europacup: Torino wartet auf die Austria, Frankfurt auf Sturm

Am Donnerstag beginnt für Österreich auch die Europacup-Saison 2019/'20: Sturm Graz gastiert in der 2. Qualifikationsrunde beim norgwegischen Verein FK Haugesund. Das Spiel beim aktuell Tabellenachten der norwegischen Liga wird um 19 Uhr angepfiffen. Eine Woche darauf kommt es zum „Geister“-Rückspiel in der Merkur Arena. Vor leeren Rängen wird die Partie aber nicht stattfinden, da der Klub von einer UEFA-Regel Gebrauch macht, wonach Jugendliche unter 14 Jahren ein solches Match besuchen dürfen.

Aber schon am Montag ist ein Lostag im europäischen Fußball. Die 3. Qualifikationsrunden in der Champions League und der Europa League werden in der UEFA-Zentrale in Nyon ausgelost – und das also schon vor den Hinspielen der 2. Qualifikationsrunde. Aufgrund des engen Terminplans in den Sommermonaten ist das nicht anders möglich, denn bis Ende August muss die Qualifikation abgeschlossen sein.

Mit LASK, Austria Wien und Sturm Graz sind auch drei österreichische Vereine in den Lostöpfen. Die UEFA hat bereits ein Voreinteilung für die Auslosung vorgenommen. Der KURIER gibt den Überblick, welche Gegner in der 3. Qualifikationsrunde, auf die mit dem Play-off noch eine weitere folgt, für die Bundesliga-Klubs möglich sind …

LASK: Der Vizemeister nimmt erstmals an der Champions-League-Qualifikation teil. Die Linzer gehören zu den ungesetzten Vereinen und gehen wohl als Außenseiter in die Dritt-Rundenspiele. Sollte der LASK ausscheiden, geht es für den Zweiten vergangenen Saison in der Gruppenphase der Europa League weiter. Die Champions-League-Auslosung startet am Montag in der UEFA-Zentrale um 12 Uhr.