Europacup für Brøndby: Phiri müsste bei Rapid warten

Der 21-jährige Südafrikaner steht bis 2017 bei Brøndby unter Vertrag und könnte zu Rapid wechseln. Die Dänen traten Donnerstagnacht in Reykjavik gegen Valur an. Zur Pause tauschte Brøndbys deutscher Trainer Alexander Zorniger den Rapid-Kandidaten ein. Diese 45 Spielminuten beim 4:1 bedeuten, dass Phiri erst in der Gruppenphase für einen anderen Verein spielen dürfte. Sollte es eine Einigung geben, müssten die Wiener jedenfalls zwei Europacup-Runden ohne den defensiven Mittelfeldspieler überstehen.