Europacup: Das Form-Barometer der österreichischen Gegner

FC Arsenal

Einer der prominentesten Vereine der Fußballwelt gastiert am Donnerstag im Allianz-Stadion in Wien-Hütteldorf bei Rapid (19 Uhr). Die Mannschaft von Arsenal wird aber wohl wenig mit jener zu tun haben, die am Samstag in der Premier League bei Manchester City mit 0:1 unterlag. Denn die Gunners sind bekannt dafür, in der Europa League den Großteil ihrer Stammelf zu schonen und den Talenten aus der zweiten Reihe eine Chance zu geben. Rapid verzichtete auch deswegen auf eine Spionagereise nach Manchester, die in Corona-Zeiten so und so ziemlich kompliziert gewesen wäre. Last-Minute-Neuzugang Thomas, der um 50 Millionen Euro von Atlético Madrid geholt worden war, kam zu seinem ersten (Kurz-)Einsatz. Der 27-jährige Mittelfeldspieler aus Ghana war nur sieben Minuten auf dem Feld, kassierte aber gleich wegen Foulspiels eine Gelbe Karte. Thomas könnte in Wien sein Startelf-Debüt bei Arsenal geben.