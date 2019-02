Europa League: Wer wartet im Achtelfinale auf Salzburg?

Zum dritten Mal nach 2014 und 2018 konnten sich die Salzburger für das Achtelfinale der Europa League qualifizieren. Vor fünf Jahren kam gegen den FC Basel das Aus. Nach einem 0:0 in der Schweiz ging das Heimspiel 1:2 verloren. Vor zwölf Monaten wurde hingegen Borussia Dortmund ausgeschaltet. Auf ein 2:1 auswärts folgte ein 0:0 daheim.

Schon heute, Freitag, ist in der UEFA-Zentrale in Nyon Lostag. Ab 13 Uhr wird die Runde der letzten 16 Klubs ausgelost. Spieltermine sind der 7. und der 14. März. 15 mögliche Gegner sind mit Salzburg im Lostopf. Der KURIER stellt diese kurz vor ...

Drei Angstgegner aus Spanien

Mit dem FC Valencia, dem FC Villarreal und dem FC Sevilla haben sich gleich drei spanische Klubs für das Achtelfinale qualifiziert. Gegen alle drei Klubs haben die Salzburger in der Ära Red Bull (seit 2005) schon in K-o.-Runden gespielt, gegen alle drei ist man ausgeschieden. Gegen Valencia war 2006 in der Champions-League-Qualifikation Endstation. Nach einem 1:0-Heimsieg gab es eine 0:3-Auswärtsniederlage. An Sevilla scheiterte Salzburg im UEFA-Cup 2008. Beide Spiele gingen mit 0:2 verloren. Und Villarreal war vor vier Jahren im Europa-League-Sechzehntelfinale zu stark. Die Salzburger verloren beide Spiele (1:2, 1:3).

Zwei Giganten aus London

Die Premier-League-Topklubs Arsenal und Chelsea sind ebenfalls möglich. Für Salzburg wäre ein Spiel in der englischen Hauptstadt eine Premiere. Beide Klubs schwächeln momentan in der Liga, müssen um einen Platz unter den Top-4 und damit um ein Champions-League-Ticket zittern. Arsenal ist der Wunschgegner einiger Salzburg-Spieler. Munas Dabbur und Xaver Schlager sind etwa bekennende Fans der Gunners.