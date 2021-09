Europa League: Sturm will sich in Monaco „teuer verkaufen“

Die Freude über die Rückkehr in eine europäische Gruppenphase ist so groß, dass auch die heftige Auslosung nichts an den Grazer Hochgefühlen ändert: Monaco, PSV Eindhoven und Real Sociedad klingen weniger nach Europa League als nach Champions League.

Im Elitebewerb hat Sturm mit den Monegassen unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Vor 21 Jahren wurde die offensiv auftretende Mannschaft von Ivica Osim vom Edelverein mit 5:0 abgeschossen. Nur drei Wochen später klappte in Graz die Revanche, Sturm siegte 2:0 und schaffte am Ende sogar den Aufstieg. Heuer wäre ein Platz unter den Top-2 eine noch größere Überraschung.