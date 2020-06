Salzburg trifft auf einen Vorzeigeklub

Acht Meistertitel, sechs Cupsiege, Stammgast in der Champions League, Einzug ins Europa-League-Semifinale – die Erfolgsbilanz des FC Basel im dritten Jahrtausend kann sich sehen lassen und brachte die Schweizer auf Platz 24 im UEFA-Ranking.

Aber Salzburgs Gegner im Europa-League-Achtelfinale war nicht immer der Topklub der Schweiz. Im Gegenteil. Drei Namen sind unzertrennlich mit dem Aufstieg der Basler verbunden: Christian Gross, Gisela Oeri und René C. Jäggi.

Jäggi war es, der den schlafenden Riesen des Schweizer Fußballs erweckte. Nach sieben Meistertiteln unter Spieler-Trainer Helmut Benthaus (1965 – 1982) stieg Basel 1988 sogar für sechs Jahre in die 2. Liga ab. Finanziell angeschlagen, sportlich am Boden, nur auf die Fans in der fußballverrückten Stadt war Verlass.

1996 wurde Jäggi Klubboss und nützte dieses Potenzial. Er verpflichtete Trainer Gross, der zehn Jahre erfolgreich in Basel arbeiten sollte. Er überredete die Milliardärsgattin Oeri, in den Klub zu investieren, und er trieb den Neubau des veralteten St.-Jakob-Park in eine moderne Arena voran. Kurz nachdem diese 2001 eröffnet wurde, trat er von seinem Amt zurück. Der Aufstieg des FC Basel war nicht mehr zu bremsen. Dank der finanziellen Unterstützung von Oeri, die mit einem Erben des Basler Pharmakonzerns Hoffmann-La Roche verheiratet ist, musste der Klub nicht jeden Franken zwei Mal umdrehen.