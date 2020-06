Ein Duell auf Augenhöhe

Salzburg-Trainer Adi Hütter wusste es schon kurz nach dem Hinspiel in Villarreal: "Das wird eine Herausforderung", sagte der 45-Jährige. Ein 1:2 muss seine Mannschaft heute, Donnerstag, im Rückspiel in der Red-Bull-Arena gegen den Sechsten der Primera División aufholen (19 Uhr, live ORFeins, Sky) – in einem Duell zweier Klubs, die sich finanziell durchaus auf Augenhöhe befinden.

62 Millionen Euro stehen dem FC Villarreal in dieser Saison zur Verfügung. Das Budget wurde damit im Vergleich zur letzten Saison, als der Klub aus der 50.000 Einwohner zählenden Industriestadt nördlich von Valencia in die spanische Top-Liga zurückgekehrt ist, um rund 20 Prozent erhöht.