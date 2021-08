EL-Play-off live: So steht es bei Rapid Wien gegen Sorja Luhansk

"Wir haben unser Minimalziel erreicht. Aber wir wollen die Chance nützen, in die Europa League zu kommen", betonte Trainer Dietmar Kühbauer, dessen Team im schlechteren der Fälle zumindest in der Conference League vertreten wäre. "Ein gewisser Druck ist weg, aber jeder von uns will in die Europa League", stellte auch Hofmann klar.

Wie schon beim 3:0 gegen Famagusta werden am Donnerstag rund 11.000 Zuschauer erwartet. "Ich würde mir wünschen, dass mehr kommen, weil wir schon gemerkt haben, wie uns das hilft", sagte Kühbauer. Der Gegner sei auf Augenhöhe. "Luhansk ist eine wirklich gute Mannschaft, die ukrainische Liga ist keine schlechte."