1:1 gegen St. Johnstone: Der LASK bangt um die ECL-Gruppenphase

Dabei hatte der LASK schon nach 26 Sekunden durch Balic die erste und nach einer Minute durch Europacup-Debütant Boller die zweite Chance vorgefunden. Danach war allerdings Funkstille im LASK-Spiel. Es dauerte, bis sich die Linzer vom Schock des Rückstandes erholt hatten und selbst wieder in den Modus der Spielgestaltung wechselten. Allerdings: Gegen nun extrem tief verteidigende Schotten gab es kein Durchkommen. Also musste ein Weitschuss von Jan Boller her, um den schottischen Schlussmann in die Flugbewegung zu zwingen. Der Schuss des 21-jährigen Deutschen, der anstelle des verletzten Wiesinger in die Startelf gerutscht war, landete aber zu zentral aufs Tor.