Der LASK ging in Bukarest in der letzten Minute k.o.

Europa- oder Conference-League? Diese Frage hatte sich am Donnerstag auch für den LASK gestellt im Play-off-Rückspiel zur Europa League gegen FCSB, ehemals Steaua Bukarest. Nach dem 1:1 im Hinspiel war klar: Es musste einen Sieger geben im Rückspiel beim rumänischen Meister.

Und den gab es auch. Zum Leidwesen der Linzer kam er aber nicht aus Oberösterreich. Darius Olaru hatte sich in Minute 93 über die linke Seite in den Strafraum getankt und den Ball wuchtig unter die Latte geknallt. Damit dürfen sich die Rumänen über ein Europa-League-Startgeld in Höhe von 4,31 Mio. Euro freuen, dem LASK bleiben 3,17 Mio. Euro für das Antreten in der Conference League.