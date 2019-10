Überragender Schlager rettet LASK einen Punkt in Eindhoven

Wenn man den Tabellenführer in der Gruppe auswärts ärgern möchte, dann müssen viele Faktoren zusammenpassen. Das war beim Gastspiel des LASK in Eindhoven, am Ende ein 0:0, der Fall. Die Zutaten für das schmackhafte Resultat? Viel Glück, mit Alexander Schlager ein überragender Torhüter und fehlende Effizienz vor dem Tor auf Seiten der dominanten Niederländer.

Dem LASK fuhr unmittelbar nach dem Anpfiff der Schreck in die Knochen. 40 Sekunden waren absolviert, da hatte Torhüter Alexander Schlager schon zwei Mal entscheidend seine Finger im Spiel gehabt. Mittelstürmer Bergwijn lief auf und davon, fand aber in besagtem Schlager seinen Meister. Die Niederländer legten nach, fegten wie ein Orkan durch die Hälfte der Linzer.

Spätestens nach 13 Minuten war Schlager endgültig ein Hit, weil er weitere Chancen von Doan und Gakpo entschärfte. Gleich danach war er bei einem Kopfball von Schwaab schon geschlagen, da kam die Latte einer Eindhoven-Führung in die Quere.