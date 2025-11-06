Fußball

Europa League live: So steht es bei Sturm Graz gegen Nottingham

Mit dem Duell gegen Nottingham Forest wartet auf Sturm Graz am Donnerstag (18:45 Uhr/ live Canal+) ein echtes "Highlight-Spiel" in der Europa League.
06.11.25, 17:30
Die Rollen sind klar verteilt: Sturm Graz trifft am vierten Spieltag der Europa League am Donnerstag (18:45 Uhr/ live Canal+) mit Nottingham Forest auf einen neureichen Klub aus der englischen Premier League, der unter neuer sportlicher Führung zurück in die Spur finden will.

"Auf uns wartet ein absolutes Highlight-Spiel", sagte Sturm-Trainer Jürgen Säumel vor der restlos ausverkauften Heimpartie, mit 1.400 Gästefans.

Sturm-Coach Säumel vor Nottingham: "Wollen Wut in positive Energie umwandeln"
Sturm-Gegner Nottingham: Lange Tradition und hohe Fluktuation

Vor dem Kräftemessen mit dem Kaderwert-Krösus der diesjährigen Europa League (644,70 Mio. Euro laut transfermarkt.at) liegt Sturm (53 Mio.) mit drei Punkten auf Platz 27 von 36 Teams, Forest auf Platz 17 (vier Punkte). Mit dem Heimvorteil will Sturm dem Favoriten wie vor 41 Jahren einen heißen Kampf liefern. 

1984 musste sich eine Sturm-Mannschaft um Bozo Bakota und Gernot Jurtin Nottingham im Viertelfinale des UEFA-Cups erst nach einem umstrittenen Elfer in der Verlängerung geschlagen geben. 

