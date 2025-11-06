Europa League live: So steht es bei Sturm Graz gegen Nottingham

Die Rollen sind klar verteilt: Sturm Graz trifft am vierten Spieltag der Europa League am Donnerstag (18:45 Uhr/ live Canal+) mit Nottingham Forest auf einen neureichen Klub aus der englischen Premier League, der unter neuer sportlicher Führung zurück in die Spur finden will.

"Auf uns wartet ein absolutes Highlight-Spiel", sagte Sturm-Trainer Jürgen Säumel vor der restlos ausverkauften Heimpartie, mit 1.400 Gästefans.