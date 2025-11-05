Sturm-Coach Säumel vor Nottingham: "Wollen Wut in positive Energie umwandeln"

"Wir wollen wieder eine gute Energie mit den Fans im Rücken entwickeln", sagt Sturms Spielmacher Tomi Horvat vor dem Duell mit Nottingham (18.45 Uhr, live Canal+). "So wie wir es gegen die Glasgow Rangers gemacht haben." In diesem Spiel war der Slowene überragend, lieferte einen Treffer sowie einen Assist. Für Donnerstag ist er optimistisch. "Am Ende wird es ein gutes Spiel von uns, ich kann es kaum erwarten."

Solche Spiele sind auch für Trainer Jürgen Säumel ideal, um Geschehnisse in der heimischen Bundesliga vergessen zu können. Die 1:2-Niederlage bei Rapid am Allerseelen-Tag tat weh, weil Sturm die Partie schon vorzeitig entscheiden hätte können. Säumel hakt es ab. "Wir müssen nun die Wut in positive Energie umwandeln."

"Wir müssen weiter auf unsere Tugenden setzen, die gleichen Prinzipien an den Tag legen. Das wird für uns alle ein Highlight-Spiel", sagt Säumel, der wohl mit der besten Mannschaft angreifen kann. Leicht wird es freilich nicht. "Nottingham ist eine sehr kompakte Mannschaft mit sehr guten Einzelspielern."