Sturm-Gegner Nottingham: Lange Tradition und hohe Fluktuation

Es ist nur mehr ein Glanz der alten Tage. Sturms heutiger Gegner Nottingham (18.45, Canal+) war eine große Nummer und ist der einzige Klub Europas, der den höchsten Europacup-Bewerb (damals Cup der Landesmeister/1979, 1980) öfter als die nationale Meisterschaft (1978) gewonnen hat.

Wenn man die Engländer nun als Scherbenhaufen bezeichnet, wäre dies sehr hart, aber viel blieb zuletzt nicht ganz in den vergangenen Wochen. Dabei herrschte tatsächlich Aufbruchstimmung, der Portugiese Espírito Santo führte den Verein heuer mit dem siebenten Platz in der Premier League nach 20 Jahren Absenz wieder in den Europacup. Aber schon nach drei Spielen endete die Amtszeit Santos – er wurde nach Differenzen mit dem Klub entlassen.

Nachfolger wurde Ange Postecoglou. Lange konnte er sich aber nicht mit Nottingham vertraut machen, nachdem sein Team am 18. Oktober 0:2 gegen Chelsea zurücklag, beschloss Klub-Besitzer Evangelos Marinakis noch während des Spiels die Entlassung des Griechen. In der Liste der kürzesten Amtszeiten eines Cheftrainers in der Premier-League-Geschichte reiht sich Postecoglou damit auf dem zweiten Platz ein – nur die Amtszeit von Sam Allardyce bei Leeds vor zwei Jahren war noch kürzer (30 Tage).