Europa League live: Spartak Moskau - Rapid Wien

Rapid will Spartak Moskau neuerlich kalt erwischen. Beim Gastspiel in Moskau muss die Elf von Trainer Dietmar Kühbauer am Donnerstag (16.50 Uhr MEZ) zumindest einen Punkt holen, um die Aufstiegschance in der Fußball-Europa-League zu wahren. Es dürfte ein Zittern im Moskauer Kühlschrank werden, bis zu Minus zehn Grad Celsius werden prognostiziert.

"Wir fahren als Außenseiter dorthin, aber wir wollen überraschen. Wir wollen etwas mitnehmen", sagte Rapid-Trainer Dietmar Kühbauer vor dem Abflug in Wien am Mittwoch. Entführt Grün-Weiß aus der russischen Millionenmetropole zumindest einen Zähler, winkt am 13. Dezember vor eigenem Publikum gegen die Glasgow Rangers ein absolutes Endspiel um den Aufstieg in die K.o.-Runde. "Auf einen Punkt zu spielen ist immer mit Inaktivität verbunden. Wenn man es will, schafft man es nicht. Nur darauf zu hoffen, gut zu stehen und nach vorne keine Akzente zu setzen, wäre nicht das Allerbeste", erklärte Kühbauer.