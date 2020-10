Europa League live: So steht es beim LASK und WAC

Im "Bonusspiel" bei Tottenham zum Auftakt ohne Punkte geblieben, peilt der LASK am Donnerstag-Abend das erste Erfolgserlebnis in der laufenden Fußball-Europa-League an. Im Heimspiel gegen Bulgariens Serienmeister Ludogorez Rasgrad wollen die "Athletiker" ihre altbekannten Tugenden ausspielen und als Sieger hervorgehen. "Unser Ziel sind drei Punkte", stellte LASK-Coach Dominik Thalhammer klar.