Europa League: LASK siegt in Unterzahl, WAC erstmals geschlagen

Erste Niederlage für den WAC

Die gute Nachricht vorweg: Auch nach dem dritten Spieltag ist der Wolfsberger AC in Gruppe K voll im Aufstiegsrennen. Dennoch mussten die Außenseiter am Donnerstag erstmals die Europa-League-Bühne als Verlierer verlassen. Beim 0:1 in Zagreb gegen Dinamo können die Kärntner aber verpassten Punkten nachtrauern.