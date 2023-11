0:4: Der LASK hatte in Liverpool gar keine Chance

You will never sing alone. Die mitgereisten LASK-Fans gaben an der berĂŒhmten Anfield Road zu Liverpool in der Anfangsphase stimmungsvoll als Linzer SĂ€ngerknaben den Ton an.

Am Ende musste man im Europa-League-Duell die Übermacht des großen FC Liverpool anerkennen und sich in der Niederlage trösten: You will never lose alone. Auch nach dem 4:0 konnten Spieler wie AnhĂ€nger sagen, dass sie einem unvergesslichen Erlebnis beiwohnten.