Kein Duell Soriano gegen Soriano

Am kommenden Donnerstag wird es für Österreichs letztem Europacup-Starter wieder ernst: Salzburg trifft im Hinspiel des Sechzehntelfinale der Europa League auswärts auf den FC Villarreal.

Die Spanier werden in diesem Duell und auch im Rückspiel am 26. Februar auf ihren Kapitän verzichten müssen: Bruno Soriano hat sich nämlich am Mittwochabend im spanischen Cup-Halbfinal-Hinspiel beim FC Barcelona das Wadenbein gebrochen. Der 30-Jährige fällt laut spanischen Medienberichten mindestens sechs Wochen aus.

Damit entfällt auch das Aufeinandertreffen der beiden Kapitäne namens Soriano, die allerdings weder verwandt noch verschwägert sind. Am 19. Februar wird im Stadion " El Madrigal" in der 65 Kilometer nördlich von Valencia gelegenen 50.000- Einwohner-Stadt nur Salzburgs Jonatan Soriano sein Team auf das Feld führen.