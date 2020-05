Hütter stellt Celtic Glasgow über Malmö FF

1500 Karten wären Celtic Glasgow für das erste Spiel in der Europa-League-Gruppenphase in Salzburg am Donnerstag (19 Uhr, live ORFeins, Sky) zugestanden, aber nur 400 bis 500 Fans des schottischen Meisters werden erwartet. Salzburg wird also einen echten Heimvorteil genießen. Insgesamt sind bisher rund 15.000 Eintrittskarten verkauft worden.

Nach drei Niederlagen in Serie und dem Ausscheiden in der Champions-League-Qualifikation gegen Malmö FF steht Österreichs Meister noch mehr unter Erfolgsdruck. "Wir müssen uns wieder auf unsere Tugenden besinnen und so in die Partie hineinkommen. Sollte uns das gelingen, dann bin ich überzeugt, dass wir gute Siegchancen haben", sagt Salzburg-Trainer Adi Hütter.

Gegner Celtic wurde mehrfach beobachtet, zuletzt Samstag von Co-Trainer Zsolt Löw beim 2:1-Heimsieg gegen Aberdeen. Hütter erwartet eine Mannschaft, die "nicht nur den typisch schottischen Stil forciert, sondern auch gut Fußball spielen kann. Da sind gute und zweikampfstarke Spieler dabei – und ich denke, sie sind über Malmö zu stellen."

Innenverteidiger Andre Ramalho hat sich am Sonntag beim WAC den Finger gebrochen, kann aber mit einer Spezialschiene spielen. Andreas Ulmer könnte nach seiner Schulterverletzung sein Comeback feiern.