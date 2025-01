Europa League: Brisanter Showdown im Kampf um den Aufstieg

In 18 Spielen geht es am Donnerstag um die letzten freien Plätze für die Top 8 und um Last-Minute-Tickets für das Play-off.

Von Severin Borsky und Camilo Kaiser Einen Tag nach der Champions League ist es auch in der Europa League so weit. Erstmals werden am Donnerstag 18 Spiele zeitgleich (ab 21 Uhr) ausgetragen. Den Abend entspannt angehen können nur die drei bereits fix aufgestiegenen Teams Lazio Rom, Eintracht Frankfurt und Athletic Bilbao. Viele andere kämpfen noch um einen Fixplatz unter den Top 8 – oder einen Platz in den Play-offs. Bis Rang 24 winkt eine Fortsetzung in der Europa League. Wie geht es Ex-Sturm-Trainer Christian Ilzer mit Hoffenheim? Ilzer liegt mit Hoffenheim mit sechs Punkten nur auf dem 28. Platz. Ein Sieg im Auswärtsspiel in Brüssel gegen Anderlecht ist einerseits Pflicht. Zudem muss man auf Mithilfe anderer Klubs hoffen. Der Aufstieg ist unwahrscheinlich. Die Hoffenheimer können sich wohl bald auf den Abstiegskampf in der Bundesliga konzentrieren.

Welches ist das Top-Spiel des Abends? Der deutsche Bundesligist Eintracht Frankfurt trifft in der Hauptstadt Italiens auf die AS Rom. Die Römer sind nach einem katastrophalen Start in die Saison inzwischen seit sechs Spielen ungeschlagen. Der Aufschwung der vergangenen Wochen hat viel mit dem neuen Trainer zu tun. Claudio Ranieri, 73 Jahre alt und gebürtiger Römer, kehrte Mitte November zu seinem alten Verein zurück – als dritter Coach dieser Saison. Fix ist bereits, dass Ranieri am Ende der Saison endgültig in Pension gehen wird: „Es ist Zeit, basta zu sagen.“ In der Europa League sind die Top 8 für die Römer außer Reichweite. Aufseiten der AS Rom im Einsatz ist der deutsche Weltmeister von 2014 Mats Hummels. Mittlerweile steht der 36-Jährige regelmäßig in der Startformation.

Gleich drei Klubs aus Istanbul spielen mit. Wie sieht es denn bei den türkischen Top-Vereinen aus? Während Galatasaray um die Top 8, also den direkten Aufstieg, kämpft, spielen die anderen beiden Istanbuler Vereine Fenerbahçe und Besiktas nur noch um einen Play-off-Platz. Galatasaray braucht gegen Ajax Amsterdam einen Sieg. Fenerbahçe spielt gegen Midtjylland aus Dänemark, Besiktas gegen Twente Enschede (NED). Verlieren ist für beide Vereine verboten. Wie geht es den beiden Österreichern bei PAOK Saloniki? Für Stefan Schwab und Thomas Murg läuft es relativ gut, sie liegen mit PAOK Saloniki auf dem 17. Platz und sind mit zehn Punkten fast fix im Play-off. PAOK tritt in San Sebastian gegen Real Sociedad (18. Platz) an. Der amtierende griechische Meister spielt zum ersten Mal gegen die Basken. Kapitän Stefan Schwab traf beim 2:0 am letzten Spieltag gegen Slavia Prag zur 1:0-Führung in der 26. Minute per Elfmeter.

Wo wird Maccabi Tel Aviv eigentlich sein Heimspiel gegen den FC Porto austragen? Da Tel Aviv bekanntlich in Israel liegt, kann das Heimspiel wegen des Nahostkonflikts nicht dort ausgetragen werden. Maccabi trifft auf den bisher enttäuschenden portugiesischen Traditionsverein FC Porto im Stadion von Partizan Belgrad in der serbischen Hauptstadt Belgrad. Für Maccabi – derzeit nur auf Rang 29 – geht es nur noch um eine Mini-Chance, Porto würde mit einem Sieg den Sprung unter die Top 24 schaffen. Was passiert nach der Ligaphase? Am Freitag werden die Play-offs für die Plätze 9 bis 24 ausgelost. Die Hinspiele finden am 13. Februar statt, die Rückspiele am 20. Februar. Für die Verlierer des Play-offs ist die internationale Saison beendet, es gibt keinen Umstieg in die Conference League. Die Gewinner spielen im Achtelfinale (6. und 13. März) gegen die Top 8 weiter. Das Finale findet am 21. Mai in Bilbao statt.