Villarreal ist auf die erste große Trophäe der Vereinsgeschichte aus. Der Außenseiter aus Spanien fordert im Finale der Europa League mit Manchester United ein europäisches Schwergewicht. Die "Red Devils" stehen am Mittwochabend (21.00 Uhr/live Puls 4, DAZN) in Gdansk deutlich mehr unter Druck, wie auch Trainer Ole Gunnar Solskjaer anmerkte. Das Endspiel vor bis zu 9.500 Zuschauern an Polens Ostseeküste ist für den Norweger die Final-Premiere als Coach.