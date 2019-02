Europa League: Ein Härtetest für Salzburg mit Stolpergefahr

Marco Rose weiß, was nicht wenige von seiner Mannschaft in dieser Europa-League-Saison erwarten. „Ich bin mir bewusst, wenn wir in diesem Jahr vor dem Halbfinale ausscheiden, dass manche sagen werden, was ist denn mit denen los, das gibt es ja gar nicht“, meint der Salzburg-Trainer, der seine Mannschaft ja in der vergangenen Saison in die Runde der letzten Vier geführt hatte und in dieser nur ganz knapp an Olympique Marseille gescheitert war.

Das Halbfinale ist aber noch weit weg in dieser Saison. Am Donnerstag steht erst einmal das Hinspiel im Sechzehntelfinale bei Club Brügge auf dem Programm (21 Uhr, im KURIER-Liveticker). Obwohl der vor 128 Jahren gegründete Klub immerhin belgischer Meister ist, geht Salzburg als Favorit in die beiden Duelle. Trotzdem: Club Brügge ist mehr als ein ernst zu nehmender Gegner. Fünf Gründe, warum es für Salzburg schwerer werden könnte, als viele glauben ...

1. Die Rahmenbedingungen

Das Jan-Breydel-Stadion (Fassungsvermögen: 29.062 Zuschauer) wird zwar bei weitem nicht ausverkauft sein, die Stimmung auf den steilen Tribünen trotzdem sehr gut sein. Das weiß auch Rose: „Es ist ein großer Traditionsverein in Belgien mit fanatischen Fans. Es wird uns eine ordentliche Stimmung erwarten, der wir entgegentreten müssen.“ Dazu kommt ein ganz schlechter Rasen im in die Jahre gekommenen Stadion, in dem mit Cercle auch der zweite Erstliga-Klub aus Brügge seine Heimspiele austrägt. Der strenge Winter in Belgien und die vielen Spiele in den letzten Wochen haben ihre Spuren hinterlassen. Der Stadionuntergrund ist so schlecht, dass Salzburg das obligatorische Abschlusstraining auf einem Nebenplatz absolvieren musste. Auf "Krautäcker" hat sich die Mannschaft des österreichischen Meisters zuletzt oft schwer getan.