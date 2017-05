Auch das Europa-League-Finale zwischen Manchester United und Ajax Amsterdam heute Abend (20.45 Uhr, live Puls4, Sport1, Sky) steht im Zeichen der Trauer um die Opfer des schweren Terroranschlags in der englischen Industriestadt von Montagabend.

Die Spieler des englischen Rekordmeisters werden mit Trauerflor-Armbinden auflaufen. Das kündigte der Klub am Dienstagabend an. Die europäische Fußball-Union UEFA habe diesem Vorhaben zugestimmt, teilte Man United mit. Vor dem Spiel soll es obendrein eine Schweigeminute geben.

United-Trainer Jose Mourinho hatte sich am Dienstag auf der Internet-Plattform Twitter zu dem Anschlag geäußert. "Wir sind alle sehr traurig über die tragischen Vorfälle letzte Nacht", wurde der Fußballtrainer auf dem Kanal von Manchester United zitiert. "Wir haben einen Job zu erledigen und werden nach Schweden fliegen, um diesen Job zu erledigen." Der Klub hatte zuvor die offizielle UEFA-Pressekonferenz vor dem Endspiel absagen lassen, die am Dienstagabend hätte stattfinden sollen. Manchester United flog erst am Dienstagnachmittag nach Stockholm.

Bestürzung bei Ajax

Auch der Trainer von Finalist Ajax hat bestürzt auf den Terroranschlag in der Stadt des Endspiel-Gegners Manchester United reagiert. "Es ist schrecklich, was da gestern Nacht passiert ist. Es liegt ein Schatten über diesem Spiel", sagte Trainer Peter Bosz in Stockholm. "Dieses Finale hat nicht den Glanz, den es ursprünglich einmal verdient gehabt hätte. Es sollte ein Fußball-Fest werden, doch was in Manchester passiert ist, macht uns sehr betroffen. Es wird gerade den Spielern von United sehr nahe gehen."

Bosz erzählte bei dieser Pressekonferenz, dass die US-Sängerin Ariana Grande erst vor wenigen Wochen in Amsterdam aufgetreten sei. "Einige Frauen unserer Spieler sind mit ihren Kindern bei diesem Konzert gewesen.

Das Endspiel zwischen Ajax und Manchester United soll unter verstärkten Sicherheitsvorkehrungen angepfiffen werden. Die Engländer gelten noch immer als Favorit für die Partie. "Wir werden nur eine Chance haben, Manchester United zu schlagen, wenn wir unser Spiel und den typischen Ajax-Stil spielen", sagte Bosz, der die Niederländer erstmals nach über 20 Jahren in ein europäisches Finale führen konnte.