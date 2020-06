Die Final-Sehnsucht der Alten Dame aus Turin

Vertrauen können die Turiner im Duell zweier Rekordmeister auf eine imposante Heimbilanz. In der italienischen Serie A hält Juve in dieser Saison nach 17 Heimspielen bei 17 Siegen. Auf dem internationalen Parkett ging man in sechs Heimauftritten bei drei Siegen und drei Remis ebenfalls noch nicht als Verlierer vom Spielfeld.

Benfica gelang es in der Vorwoche jedoch, Juventus die erste Niederlage im laufenden Bewerb zuzufügen. Die Portugiesen sind nun die einzige noch ungeschlagene Mannschaft. Für Benfica steht Historisches auf dem Spiel. Nachdem der Klub im Vorjahr im Europa-League-Finale (1:2 gegen Chelsea) sowie in Meisterschaft und Cup drei Titelchancen liegen ließ, winkt heuer erneut die Chance auf das Triple – der 33. Meistertitel wurde bereits fixiert.