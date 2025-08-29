Europa-League-Auslosung: Hammer-Gegner für Salzburg und Sturm
Die Champions-League-Qualifikation lief für Sturm Graz (Aus gegen Bodö/Glimt) und Red Bull Salzburg (Aus gegen Brügge) nicht nach Wunsch.
Nach dem verpassten Einzug in die Ligaphase der Königsklasse geht es für beide Mannschaften eine Stufe runter in die Europa League. Am heutigen Freitag bekamen Sturm und Salzburg ihre Gegner in der Ligaphase zugelost.
Sturm trifft auf: Rangers (H), Feyenoord (A), Roter Stern Belgrad (H), Celtic (A), Nottingham (H), Midtjylland (A), Bergen (H), Panathinaikos (A)
Salzburg trifft auf: Porto (H), Aston Villa (A), Ferencvaros (H), Lyon (A), Basel (H), Freiburg (A), Go Ahead Eagles (H), Bologna (A)
Die Spieltage im Überblick:
1. Spieltag: 24. & 25. September 2025
2. Spieltag: 2. Oktober 2025
3. Spieltag: 23. Oktober 2025
4. Spieltag: 6. November 2025
5. Spieltag: 27. November 2025
6. Spieltag: 11. Dezember 2025
7. Spieltag: 22. Januar 2026
8. Spieltag: 29. Januar 2026
Der Spielplan mit allen Partien der Ligaphase wird spätestens am Sonntag bekanntgegeben, wie die UEFA auf ihrer Webseite mitteilt.
Kommentare