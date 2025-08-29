Europa-League-Auslosung: Hammer-Gegner für Salzburg und Sturm

Die Champions-League-Qualifikation lief für Sturm Graz (Aus gegen Bodö/Glimt) und Red Bull Salzburg (Aus gegen Brügge) nicht nach Wunsch.

Nach dem verpassten Einzug in die Ligaphase der Königsklasse geht es für beide Mannschaften eine Stufe runter in die Europa League. Am heutigen Freitag bekamen Sturm und Salzburg ihre Gegner in der Ligaphase zugelost.