Europa League: Auf den LASK wartet Superklub Liverpool

Der LASK hat in der Europa League das große Los gezogen. Die Linzer treffen in der Gruppenphase des zweithöchsten europäischen Bewerbs auf den englischen Spitzenklub Liverpool, außerdem warten Union Saint-Gilloise aus Belgien und Toulouse. Vizemeister Sturm Graz bekommt es in einer starken Gruppe mit Atalanta Bergamo, Sporting Lissabon und dem polnischen Meister Rakow Czestochowa zu tun. Das ergab die Auslosung am Freitag in Monaco.