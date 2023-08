Champions League: Salzburg freut sich auf ein Wiedersehen und Arnautovic

Modus

FĂŒr das Achtelfinale qualifizieren sich die beiden besten Teams jeder Gruppe, die Gruppendritten spielen in der Europa League weiter. In der abgelaufenen Saison war fĂŒr Salzburg dort im Sechzehntelfinale gegen den spĂ€teren Finalisten AS Roma Endstation. Das Endspiel der Champions League steigt am 1. Juni 2024 im Wembley-Stadion in London.

Ab 2024/25 ist das bekannte Champions-League-Format mit Gruppenphase Geschichte. 36 Clubs spielen dann in einem Ligen-System mit acht Spielen gegen acht verschiedene Gegner um den Einzug ins Achtelfinale. Die besten Acht qualifizieren sich direkt fĂŒr die K.o.-Runde, die weiteren 16 Teams bis Platz 24 kĂ€mpfen in Play-offs um den Einzug in die Runde der besten 16.