Grillitsch, Lienhart und Coach Glasner stehen im Europacup-Semifinale

In der Europa League wird ein ÖFB-Legionär im Endspiel stehen, denn im Semifinale kommt es zum Duell von Philipp Lienhart (Freiburg) mit Florian Grillitsch, der nach dem 1:1 mit Braga in Sevilla einen großen Auftritt hatte: Betis führte 2:0, aber Braga siegte noch 4:2.

Ganz souverän stieg Lienhart auf. Nach dem 3:0 gegen Celta führten die Deutschen sogar in Spanien mit 3:0, ehe Celta noch der Ehrentreffer zum 1:3 gelang. Da war ÖFB-Teamverteidiger Lienhart für Freiburg nach einem Krampf nicht mehr am Platz (70.).

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Ebenfalls souverän schaffte es Aston Villa in das Halbfinale. Nach dem 3:1 in Bologna gab es in Birmingham ein 4:0. Es wird auch ein englisches Team im Finale stehen, denn Aston Villa trifft nun auf Nottingham. Forest stieg mit einem glücklichen 1:0 (gesamt 2:1) gegen Porto auf.

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Trauer um Manninger Die großartige Trainer-Karriere von Oliver Glasner könnte zum Abschied von Crystal Palace noch einen weiteren Titel bringen: Die Londoner stehen im Semifinale der Conference League, jetzt wartet Donezk. Begonnen hatte der Abend in Florenz mit einer Trauerminute für Alexander Manninger. Der tragisch verstorbene Tormann war auch für die Fiorentina im Einsatz.

Danach versuchte der Conference-League-Spezialist (drei Mal in Folge zumindest im Semifinale) das 0:3 aus dem Hinspiel wettzumachen. Aber mit dem 0:1 durch einen Kopfball von Sarr fiel nach nur 17 Minuten die Spannung ab. Fiorentina schaffte (nur) noch einen 2:1-Heimsieg. Den ersten Einzug in ein Semifinale verpasst hat Mainz. Das 2:0 aus dem Hinspiel war in Straßburg bereits zur Pause ausgeglichen.

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