Europacup-Semifinale im Fokus: So stehen die Chancen der Österreicher

Am Donnerstag werden in der Europa League und in der Conference League die Semifinalisten ermittelt. Wie schaut es mit den verbliebenen Österreichern und ihren Chancen auf das Halbfinale aus? In der Europa League verteidigt Freiburg mit Philipp Lienhart bei Celta Vigo einen 3:0-Vorsprung. Das schaut sehr gut aus, spanische Teams können in Heimspielen aber auch Außergewöhnliches schaffen. Semifinal-Chance 90 %

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Ebenfalls in Spanien kämpft – oder in seinem Fall eher: spielt – Florian Grillitsch um die Top-4. In Braga traf der Sechser beim 1:1 gegen Betis wunderbar mit der Ferse. In Sevilla wartet auf die Portugiesen ein K.o.-Spezialist: 2025 schaffte Betis den Einzug in das Finale der Conference League. Semifinal-Chance 40 %

Sollten beide Teamspieler jubeln dürfen, wird es auch einen Österreicher im Europa-League-Finale geben: Für das Semifinale ist Braga gegen Freiburg gelost. Glasner in Conference League auf Kurs In der Conference League steht Oliver Glasner mit seinem österreichischen Trainerteam ganz knapp vor dem Aufstieg. In Florenz wird mit Crystal Palace ein komfortables 3:0 verteidigt. Aber: Fiorentina war drei Mal in Folge in den Top-4. Semifinal-Chance 95 % Historisches will Mainz schaffen: Erstmals in ein europäisches Halbfinale. Seit Urs Fischer die Deutschen trainiert, geht es für die Stammkräfte Stefan Posch und Phillipp Mwene sowie Nikolas Veratschnig bergauf. In Straßburg soll ein 2:0 gehalten werden. Semifinal-Chance 60 %

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