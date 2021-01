Die Fußball-EM 2021: Ein satter Gewinn auch ohne Zuschauer

Im ÖFB herrschte Erstaunen ob der Kunde. Fiel der 1. April tatsächlich auf den 21. Jänner? Denn am Donnerstag machte das Gerücht die Runde, die Fußball-EURO 2021 könnte ob der Corona-Problematik in Wien ausgetragen werden. Im österreichischen Verband zeigte man sich unwissend und überrascht, zumal in dieser Woche ein Meeting aller EM-Teilnehmer stattgefunden hatte.