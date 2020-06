Bundesliga-Anpfiffzeiten immer später

Bundesliga-Vorstand Georg Pangl sieht die Entscheidung pragmatischer: „Es geht ja nur um eine halbe Stunde.“ Allerdings wurde eine Vorverlegung des Ankicks nie angedacht, auch nicht in den Verhandlungen mit den Klubs. Laut Pangl hätten sich die Vereinsfunktionäre über die neuen Termine nicht aufgeregt, im Gegenteil erteilten sie der Liga grünes Licht für die Verhandlungen mit den TV-Partnern Sky und ORF, die beide je 20 Millionen Euro pro Saison zahlen.

„Es geht um eine Einheitlichkeit bei den Terminen. Vor Jahren wurden uns die verschiedenen Anpfiffzeiten als mangelnde Professionalität vorgehalten, jetzt fahren wir eine Schiene. Wochenrunden werden daher auch um 19 Uhr und nicht um 18.30 Uhr gestartet.“ Damit die Spiele nicht mit der Berufstätigkeit der Fans kollidieren. Ein Argument, das vernünftig klingt.

Im Sommer mag der spätere Termin für Spieler wie Fans noch ein Segen sein. Es ist lange hell und am Abend freilich weniger heiß. Ab Mitte September wird das Motto in den meisten Stadien aber wieder lauten: Ziehen Sie sich bitte warm an!

Auch international scheint ein Patentrezept für ideale Beginnzeiten zu fehlen. Die Deutsche Bundesliga hält seit Jahrzehnten am 15.30-Uhr-Termin an Samstagen fest. In Spanien werden die Spiele über den Tag filetiert. Von 12 bis 22 Uhr werden die Matches im Zwei-Stunden-Takt angepfiffen, damit vor allem die asiatischen Zuseher hellwach und im Bilde sind. Allerdings geht es bei diesen TV-Verträgen um ganz andere Summen als in Österreich.

Die Schweiz, oft zum Vergleich hergezogen, hat ähnlich Ankick-Zeiten wie hierzulande – bis auf eine interessante Ausnahme: An Sonntagen werden Spiele schon um 13.45 Uhr begonnen.