Es war einmal ein Feindbild: Beric im Porträt

Die Beschwerde kam schneller als die Transferbestätigung. Wenige Minuten, nachdem der KURIER online vermeldet hatte, dass Rapid an diesem 3. Juli 2014 Robert Beric von Sturm verpflichten wird, bekam der Autor dieser Zeilen Post. „ Beric ist an Idiotie kaum zu überbieten! Mitgliedschaft soeben gekündigt, Abo geht per Post an Absender retour“, schrieb ein erboster Fan, drei Stunden vor dem offiziellen Kauf des Slowenen.

Er war nicht der einzige Rapid-Anhänger, der mit Beric auch die Urteilsfähigkeit von Trainer Barisic und Sportchef Müller in Frage gestellt hat.

Sieben Monate später wählten die Fans (ja, genau die) Robert Beric zum „ Rapidler des Jahres“. Obwohl der Stürmer die erste Jahreshälfte noch beim heutigen Konkurrenten Sturm (18.30 Uhr) verbracht hatte. „Das hat mich überrascht. Vielen Dank an die Fans“, sagt der 23-Jährige in mittlerweile gutem Deutsch und lächelt. Beric lächelt überhaupt oft beim KURIER-Gespräch. Manchmal schüchtern, meist verschmitzt. Der Goalgetter wirkt so ausgeglichen, dass er angesprochen auf die übliche Hütteldorfer Hysterie trocken erklärt: „Das ist der Fußball. Einmal bist du oben, dann wieder unten. Ich selbst war nie unruhig.“

Diese Ruhe überträgt sich auch auf das Feld. Während die Grazer als einziges Team noch auf ein Tor von einem ihrer zahlreichen Legionäre warten, hat der vierfache slowenische Teamspieler mit 15 Treffern fast 43 Prozent der 35 Rapid-Tore erzielt. Das ist die höchste Konzentration in der Liga.