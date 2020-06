Erster Sieg von Wr. Neustadt

Man muss den knapp 500 Innsbrucker Anhängern auf der Osttribüne des Tivolistadions höchsten Respekt zollen. Wer sich freiwillig der prallen Hochsommersonne und damit einem drohenden Hitzeschlag aussetzt, der muss wahrlich Feuer und Flamme sein für den FC Wacker.



Einen Vorteil hatten diese Plätze an der Sonnenseite dann freilich doch: Die Sonnenanbeter unter den Fans, die Wacker anbeten, erlebten fußfrei die schönste Aktion des Spiels: Direkt vor ihrer Tribüne stürmte Wernitznig gleich zu Beginn unwiderstehlich aber auch unbedrängt in Richtung Neustädter Tor, ein schneller Haken, ein wuchtiger Schuss aus 20 Metern ins Kreuzeck – und perfekt war ein Treffer Marke Tor des Monats (11.). Das war`s dann aber auch schon wieder für lange Zeit mit den erwärmenden Szenen. In den ersten 45 Minuten konnten Wacker und Wr. Neustadt nicht abstreiten, dass sie im Tabellenkeller daheim sind.