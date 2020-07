Erster Corona-Fall in der Bundesliga: Positiver Test bei Hartberg

"Der Akteur hatte am vergangenen Sonntag das letzte Mal Kontakt zur Mannschaft, war beim Spiel gegen den Sturm Graz jedoch nicht im Kader", heißt es von der Bundesliga. Am Montag absolvierte der Hartberger Spieler einen PCR-Test, am Dienstag erhielt er das positive Testergebnis. Der Klub informierte daraufhin die Bundesliga. Der Spieler wurde unter Quarantäne gestellt, er weist keine Symptome auf.

"Zusätzlich zum Gesundheitstagebuch und der aktiven Beobachtung werden sämtliche Kontaktpersonen und somit der gesamte Kader des TSV Hartberg unter Quarantäne gestellt und erneute Testungen heute Abend sowie Ende der Woche veranlasst", heißt es weiter. Das Spiel am Samstag soll allerdings vorerst nicht gefährdet sein.

Verfahren gegen Steyr

Indes hat mit Vorwärts Steyr hat ein weiterer Fußball-Zweitligist die Corona-Testvorgaben falsch interpretiert. Die Bundesliga leitete deshalb am Dienstag das nächste Verfahren ein. Steyr hatte sich zuvor proaktiv bei der Bundesliga gemeldet, positiv getestete Spieler gibt es bisher nicht.