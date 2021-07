Liefering-Pleite gegen Schlusslicht Hartberg

Tabellenführer FC Liefering hat am Dienstagabend in der 10. Runde der Erste Liga eine 0:3-Heimpleite gegen Schlusslicht Hartberg kassiert. Der LASK verkürzte den Rückstand auf die Salzburger nach einem 1:1 in Kapfenberg auf zwei Punkte. Wacker Innsbruck und Mattersburg trennten sich im Verfolgerduell am Tivoli ebenfalls 1:1 und liegen weiterhin auf den Rängen vier und drei.

Im Niederösterreich-Derby setzte sich Horn gegen St. Pölten durch ein Goldtor von Sebastian Wimmer 1:0 durch. Bereits am Montag hatten sich Aufsteiger FAC und Austria Lustenau 3:3 getrennt.

Im Spitzenspiel der Runde trennten sich Wacker Innsbruck und Mattersburg mit einem leistungsgerechten 1:1. Danijel Micic brachte die Tiroler nach einem schmeichelhaften Elfmeterpfiff vom Punkt in Führung (61.), Karim Onisiwo stellte fünf Minuten später den Endstand her (66.). Onisiwo hat damit die jüngsten vier Tore der Mattersburger erzielt.

Beide Mannschaften waren meist darauf bedacht, kein Gegentor zu erhalten. Die besseren Chancen in der ersten Hälfte hatten die Burgenländer, doch Thorsten Mahrer per Kopf (15.) und zwei Mal Stürmer Alexander Ibser vergaben. Auf der Gegenseite ließ Gründler nach der Halbzeitpause eine gute Chance der Tiroler aus (52.).

Nach dem Seitenwechsel entschied Schiedsrichter Andreas Feichtinger nach einem angeblichen Foul an Gründler auf Elfmeter. Micic verlud beim Strafstoß Mattersburg-Goalie Markus Kuster und traf in die rechte untere Ecke (61.). Wenig später tankte sich Onisiwo im Strafraum der Tiroler durch und glich mit seinem siebenten Saisontor zum 1:1 aus (66.). Während Wacker nach zuletzt fünf Siegen in Folge erstmals wieder Punkte abgab, liegen die Burgenländer weiterhin mit einem Zähler Vorsprung auf Platz drei.