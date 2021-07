Kapfenberg siegt, FAC verliert

Kapfenberg und Austria Klagenfurt bleiben dem LASK auch nach der dritten Runde in Österreichs zweithöchster Spielklasse auf den Fersen. Nachdem der Topfavorit aus Oberösterreich im Schlagerspiel am Montag in Innsbruck vorgelegt hatte (2:1), zogen die Verfolger am Dienstag nach. Alle drei Teams halten nun bei jeweils sieben Punkten.

Die Steirer hatten dabei weniger Mühe als der Aufsteiger aus Kärnten beim 1:0-Sieg gegen den FAC. Kapfenberg zeigte dem jungen Farmteam von Red Bull aus Liefering beim 5:2 die Grenzen auf. Für die Lieferinger kam erschwerend dazu, dass sie lange Zeit in Unterzahl auskommen mussten.

Bereits am Freitag steht Liefering ein brisantes Spiel bevor: Der Red-Bull-Klub trifft auf die rivalisierende Salzburger Austria, die gestern gegen Wiener Neustadt leichtes Spiel hatte (3:0). Der Bundesliga-Absteiger aus Niederösterreich hat nach drei Runden noch immer kein Tor erzielt.

Den ersten Saisonsieg feierte der Lokalrivale aus St. Pölten: Der SKN gewann in Lustenau mit 1:0. Das Goldtor erzielte Solospitze Daniel Segovia. Doch der Verbleib des Spaniers ist ungewiss: Der 30-Jährige wird von NAC Breda ( NED) umworben.