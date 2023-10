Der langjährige Salzburg-Sportdirektor hatte die Causa vor wenigen Tagen als „private Geschichte“ Boatengs abgetan und erklärt: Man bewerte den Spieler vor allem nach sportlichen Kriterien.

„Partnerschaftsgewalt ist niemals Privatsache - egal ob sie von prominenten Profifußballern ausgeht oder vom Arbeitskollegen, vom Nachbarn, oder vom besten Freund“, teilte eine Sprecherin der Frauenrechtsorganisation Terre des Femmes nun mit. „Die Aussage des Bayern-Sportchefs ('Privatgeschichte') war ein fatales Signal - an alle Fans, an die Öffentlichkeit, an Betroffene und nicht zuletzt an Täter.“