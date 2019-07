Erste Bilanz vor der Trennung: Fehlstart für Rapid und Austria

+ Wolfsberger Neuzugänge: Viel hat sich beim WAC im Sommer nicht getan. Neu sind aber die Mittelstürmer. Und die zeigten beim 3:0 gegen die Admira in der Südstadt gleich, was in Ihnen steckt. Shon Weissman hatte drei Chancen, zwei verwertete er. Der Israeli hatte aber auch Pech. Bei seinem ersten Tor wurde er von Admira-Keeper Leitner abgeräumt und an der Augenhöhle verletzt. Kurz nach seinem zweiten Treffer musste er den Platz verlassen, weil das Auge zugeschwollen war. Aber auch sein Nachfolger bewies Klasse: Salzburg-Leihgabe Anderson Niangbo erzielte einen Treffer und traf dazu noch Aluminium.

- Austrias Lethargie: Neuer Trainer (Christian Ilzer), neuer Vorstand Sport ( Peter Stöger), neue Hoffnung: Vieles sollte besser werden bei den Wienern in der neuen Saison. Der enttäuschende Auftritt beim 1:3 am Innsbrucker Tivoli gegen Aufsteiger WSG Tirol erinnerte aber frappant an viele schwache Spiele in der vergangenen Saison. Zu dieser Erkenntnis kam auch Abwehrchef Michael Madl, der meinte: „Das hat mich teilweise schwer an die letzte Saison erinnert. Das darf es so nicht geben.“ Am Samstag gastiert nun der LASK in Wien. Gegen den Vizemeister steht die Austria schon unter Erfolgszwang.