Erneute Knie-OP: ÖFB-Kapitän Baumgartlinger fällt monatelang aus

Österreichs Teamkapitän Julian Baumgartlinger ist erneut an seinem linken Knie operiert worden. Wie Bayer Leverkusen am Dienstag bekannt gab, wurde der Eingriff am Montag in München vorgenommen. Baumgartlinger werde längerfristig ausfallen, hieß es vonseiten des deutschen Bundesligisten. Mit einer Rückkehr des 33-jährigen Mittelfeldspielers wird im Jänner 2022 gerechnet.