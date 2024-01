Erinnerungen an Franz Beckenbauer: Der geklonte Kaiser

Dort aber, wo WM ist, da kann der Franz nicht weit sein. Wenn der Anpfiff ertönt, dann ist auch er am Ball. Dann beckenbauert es wieder.

In Frankfurt hat er neben Prinz William Platz genommen. Eineinhalb Stunden später klopft er in Dortmund schwedischen Funktionären auf die Schulter. Dann taucht er in Hamburg auf und herzt Freunde von der Elfenbeinküste. Alles an einem Tag, alles binnen fünf Stunden.

Es kann nicht nur einen geben.