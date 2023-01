"Er wird ewig bleiben": Über 27.000 Menschen bei Totenwache für Pelé

"Er wird ewig bleiben. Es liegt an uns, an uns allen, an uns im Fußball, sein Vermächtnis, seine Geschichte weiterzuführen und sie neuen Generationen zu vermitteln", sagte der Trainer des FC Santos, Odair Hellmann. "Als Trainer von Santos werde ich dies sicherlich jeden Tag tun und den jungen Spielern hier zeigen, wer Pelé war und was er für all diese Spieler und für uns alle war."

24 Stunden

Der neue brasilianische Staatspräsident Luiz Inácio Lula da Silva und First Lady Janja schickten ein Blumengebinde. "Unsere aufrichtige Ehrerbietung an den großen Brasilianer, unseren König Pelé", hieß es auf der Widmung. Lula war am Sonntag als neuer Staatschef des größten Landes Lateinamerikas vereidigt worden und wollte am Dienstag nach Santos reisen, um persönlich Abschied von dem dreifachen Weltmeister zu nehmen.