Superliga-Klubs pfeifen auf den Fußball: "Das ist ein Atomkrieg"

"Der Fußball gehört uns Fans"

Der Spirit of Shankly, eine Fangruppe des entthronten Meistes Liverpool, betonte, die Klubeigentümer der Fenway Sports Group hätten die Fans in ihrem "unerbittlichen und gierigen Streben nach Geld" ignoriert. "Fußball gehört uns, nicht ihnen." Zudem kündigte man an, alle Flaggen aus dem Stadion in der Anfield Road abzuziehen. "Wir haben das Gefühl, das wir einen Klub nicht länger unterstützen können, der finanzielle Gier über die Integrität des Spiels stellt."