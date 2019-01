England: Zwei Arnautovic-Tore bei West Hams 2:2 gegen Brighton

Marko Arnautovic ist mit seinen Saisontoren sechs und sieben in der Premier League ins neue Jahr gestartet. Beim 2:2 von West Ham United gegen Brighton and Hove Albion traf Österreichs Fußball-Teamspieler am Mittwochabend in der 66. und 68. Minute für die "Hammers". Ralph Hasenhüttl eroberte mit Southampton indes ein 0:0 bei Chelsea. Manchester United schlug Newcastle 2:0.

West Ham lag nach einer torlosen ersten Spielhälfte zu Hause plötzlich mit 0:2 im Hintertreffen, nachdem Brighton (ohne Markus Suttner) ein Doppelschlag gelungen war. Doch die Hausherren antworteten ihrerseits mit schnellen Toren binnen zwei Minuten. Arnautovic zeigte sich bei seinen Treffern vor dem gegnerischen Gehäuse eiskalt. Der Wiener spielte nach seinem Comeback nach Verletzungspause am vergangenen Sonntag dieses Mal durch. Der nach abgelaufener Dopingsperre verpflichtete Samir Nasri saß bei West Ham, das nun auf Rang zehn liegt, auf der Bank.

Southampton mauerte sich an der Stamford Bridge gegen den enttäuschenden Tabellenvierten zu einem torlosen Remis. Hasenhüttl stellte nach dem 1:3 bei Manchester City am vergangenen Sonntag auf acht Positionen um, brachte mit Angus Gunn auch einen neuen Torhüter. Der im Sommer von ManCity geholte Gunn war bei seinem Liga-Debüt mit einigen Paraden auch auffälligster Mann der "Saints". Diese liegen durch Burnleys 2:1-Erfolg bei Huddersfield dennoch als 18. nun unter dem "Strich", sprich in der Abstiegszone. Chelsea büßte wertvolle Zähler auf das Führungstrio ein.

ManUnited holte in Newcastle einen etwas mühsam eingefahrenen Arbeitssieg. Der wenige Augenblicke zuvor eingewechselte Romelu Lukaku staubte in der 64. Minute nach einem Patzer des gegnerischen Torhüters ab. Marcus Rashford (80.) besorgte die Entscheidung. Für Ole Gunnar Solskjaer war es der vierte Sieg im vierten Spiel seit seiner Übernahme als Interimscoach der "Red Devils". Manchester rückte damit wieder bis auf drei Punkte an den Fünften Arsenal heran.