England trauert um Fußballer-Legende

Charlton absolvierte 35 Länderspiele und 773 Begegnungen für Leeds, gemeinsam mit dem ebenfalls in diesem Jahr verstorbenen Norman Hunter bildete er ein legendäres Verteidigerduo in der erfolgreichsten Zeit des Vereins. Nach dem Ende seiner Karriere als Spieler 1973 arbeitete er auch als Trainer. Mit Irlands Nationalmannschaft gewann er 1988 bei der Europameisterschafts-Endrunde in Deutschland die erste Partie ausgerechnet gegen England mit 1:0.