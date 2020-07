England: Struber und Barnsley dürfen noch hoffen

Der Ex-Admiraner Patrick Schmidt hält Barnsley FC vor dem letzten Spieltag am kommenden Mittwoch noch im Rennen um den Klassenerhalt in der Championship, Englands zweithöchster Spielklasse. Schmidt traf Sonntagabend im Heimspiel gegen Nottingham Forest in der dritten Minute der Nachspielzeit zum 1:0-Heimsieg der "Tykes". Trainer Gerhard Struber hatte ihn in der 82. Minute für Marcel Ritzmaier gebracht, der zuvor mit einem Stangenschuss Pech gehabt hatte.

Barnsley ist nun Vorletzter und könnte das "Fußball-Wunder" noch mit einem Auswärtssieg in Brentford schaffen, wenn Luton Town (daheim gegen Blackburn) und Charlton (bei Leeds) gleichzeitig verlieren.