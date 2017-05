England: Prödl ist Watfords Spieler des Jahres

Sebastian Prödl hat sich die Auszeichnung als Watfords Spieler des Jahres gesichert. Der Nationalspieler, der in dieser Saison beim Premier-League-17. als Stammspieler in der Innenverteidigung wesentlichen Anteil am erfolgreichen Klassenerhalt hatte, wurde mit der Graham-Taylor-Trophy des Vereins ausgezeichnet.

Winner of the 2016/17 Graham Taylor OBE Player of the Season, voted for by #watfordfc fans, is Sebastian Prödl!



Well deserved! ???????????? pic.twitter.com/Mm6MQHD5id