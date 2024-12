Befreiungsschlag: ManCity kann doch noch siegen

Manchester City hat am Sonntag im Jubiläumsspiel von Trainer Pep Guardiola seine Ergebniskrise beendet. Nach zuvor nur einem Sieg aus 13 Pflichtspielen gelang Englands Fußballmeister in der 500. Partie mit Guardiola an der Seitenlinie durch ein 2:0 in der Premier League bei Leicester City der ersehnte Befreiungsschlag. Der Rückstand auf Spitzenreiter Liverpool beträgt vor dem Gastspiel der „Reds“ am Abend bei West Ham United bei zwei Partien mehr aber elf Punkte. Der Brasilianer Savinho (21.) mit seinem ersten Ligator für die „Citizens“ und der zuletzt glücklose Stürmerstar Erling Haaland (74.) sorgten für einen versöhnlichen Jahresabschluss, nachdem es in den vergangenen Wochen einen Nackenschlag nach dem anderen gegeben hatte.